Calolzio. Dal 21 giugno asfaltate alcune vie del paese

CALOLZIO – Via Serta, Via San Rocco, un tratto di Via Laurenziana: queste le arterie urbane che saranno asfaltate a partire da mercoledì prossimo, 21 giugno, a Calolzio.

A darne comunicazione l’Amministrazione comunale che precisa: “I lavori saranno realizzati durante il periodo diurno dalle ore 7.00 alle ore 18.00, garantendo la circolazione veicolare mediante l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianti semaforici coordinati. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi”.