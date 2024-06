Calolzio. Due week-end di festa in oratorio e 50° di sacerdozio per don Giancarlo

Tutta la comunità è invitata nei fine settimana del 21, 22, 23 giugno e 28, 29, 30 giugno

Tutte le serate saranno animate da buona musica e danza, oltre che da ottimo cibo

CALOLZIOCORTE – Due week-end di festa all’Oratorio “Maria Immacolata” di Calolziocorte i prossimi 21, 22, 23 giugno e 28, 29, 30 giugno. Sarà un’occasione per stare insieme, per ritornare a fare comunità, valori che a causa delle vicissitudini degli ultimi anni si sono un po’ sbiaditi.

Per creare la giusta atmosfera di festa è stata allestita una nuova tendostruttura, quella precedente, a causa dell’usura e del tempo, non ha più retto. La nuova location accompagnerà l’oratorio nei futuri eventi di festa che saranno organizzati. Tutte le serate saranno animate da buona musica e danza, oltre che da ottimo cibo.

Domenica 30 giugno, inoltre, sarà l’occasione per festeggiare insieme il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Giancarlo. Alle 10.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa Arcipresbiterale. Tutta la comunità dell’Unità Pastorale si unirà per rendere grazie per il dono del sacerdozio di don Giancarlo Scarpellini.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA IN ORATORIO