Il biglietto fortunato acquistato presso la tabaccheria Vanoli

Resta anonimo il giocatore

CALOLZIO – Compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 100 mila. E’ successo presso la Tabaccheria Vanoli, in centro Calolzio. Anonimo, almeno per ora, il giocatore baciato dalla fortuna.

“Il biglietto, un gratta e vinci Il Miliardario – ha fatto sapere il titolare, Nicola Vanoli – è stato acquistato presso la nostra tabaccheria mentre l’avviso di riscossione è arrivato ieri e come appreso è stato effettuato in un’altra ricevitoria. Non abbiamo conosciuto il fortunato giocatore ma siamo contenti che abbia comprato da noi il biglietto vincente!”.

Si tratta della prima vincita da 100 mila euro presso la Tabaccheria Vanoli ma non l’unica: “Settimanalmente abbiamo vincite da mille euro – ha detto il titolare – la scorsa primavera con il Superenalotto sono stati vinti 25 mila euro. Ricordo infine una grossa vincita, risalente a oltre venti anni fa, pari a 400 milioni di lire”.