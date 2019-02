Chiuse nel giro di una settimana le iscrizioni al corso di autodifesa femminile

L’assessore Cristina Valsecchi: “Questa risposta non può che farci molto piacere”

CALOLZIOCORTE – E’ andato sold-out nel giro di una settimana il corso di autodifesa femminile organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione Defendo Krav Maga dell’istruttore Mirko Sanna.

“In brevissimo tempo abbiamo raggiunto la quota di 110 partecipanti, purtroppo questo è il numero massimo per consentire a tutte le partecipanti di seguire in maniera proficua il corso – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Ovviamente, il fatto di aver chiuso le iscrizioni in così breve tempo non può che farci molto piacere”.

Il corso si terrà all’oratorio di Sala di Calolziocorte da martedì 12 marzo a martedì 23 aprile.