Calolzio. Il Piedibus cerca volontari: “Un piccolo sforzo per i nostri bimbi”

L’appello del comune che crede molto in questa iniziativa

“Ci auspichiamo una numerosa adesione da parte della cittadinanza”

CALOLZIOCORTE – “In questi giorni il comune e le scuole stanno cercando volontari (genitori, nonni, parenti o comunque chiunque abbia qualche ora da dedicare ai bambini) disposti ad accompagnare a scuola gli alunni col piedibus. Lo scorso anno non è stato possibile far partire le linee per la pandemia e per la carenza di volontari – ha spiegato il sindaco Marco Ghezzi -. Da quest’anno scolastico il Comune di Calolziocorte affianca la Scuola nell’organizzazione, in quanto crede da sempre in questa iniziativa, essendo stato tra i primi a proporla. Chiedo pertanto a tutti di fare un piccolo sforzo per i nostri bambini. Se i volontari saranno tanti, l’impegno non sarà assolutamente gravoso. Contattate senza problemi l’ufficio scuola del Comune per chiarimenti”.

Il Piedibus è un modo alternativo e divertente per recarsi a scuola, che coniuga benessere, sostenibilità e sicurezza. Si tratta di percorsi definiti, come vere e proprie linee dell’autobus, con fermate segnalate, lungo le quali i bambini si recano a scuola a piedi accompagnati da adulti volontari formati per svolgere questo compito. E’ previsto il percorso mattutino di andata verso la scuola primaria, dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo (pioggia compresa), indicativamente da ottobre a giugno. Per la realizzazione del progetto è necessaria la presenza di un numero adeguato di volontari per l’accompagnamento sulle diverse linee. Il progetto verrà attivato in presenza di un numero adeguato di alunni per ciascuna linea.

I volontari del Piedibus usufruiranno di specifica copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione Comunale e dovranno partecipare a un incontro formativo sulle modalità di corretto svolgimento del servizio. Al fine di verificare la fattibilità del progetto si richiede di segnalare la propria disponibilità a svolgere il servizio di volontario nell’ambito del Piedibus inviando/consegnando l’apposito modulo entro il 4 ottobre 2021 a:

via mail al seguente indirizzo: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it

al protocollo comunale di P.zza V. Veneto 13

Per informazioni è possibile contattare

Servizio Pubblica Istruzione

tel. 0341 639258 – 0341 639254

mail ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it

“Considerata la rilevanza sociale ed educativa del progetto, si auspica una numerosa adesione da parte della cittadinanza all’iniziativa mettendo a disposizione parte del proprio tempo”.