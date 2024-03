Calolzio. Le note della Banda Donizetti risuonano per le vie della città

Nelle prossime domeniche in programma un’attività di promozione musicale

La banda percorrerà le vie di Calolziocorte e Vercurago regalando brani musicali alla cittadinanza

CALOLZIO – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti informa che nei giorni di domenica, nelle date 10, 17, 24 marzo 2024, è in programma un’attività di promozione musicale. La banda percorrerà le vie di Calolziocorte e Vercurago tra le 9 e le 12.30 per raggiungere alcuni punti cittadini e spazi dove suonare alcuni brani musicali per la cittadinanza (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata alla domenica successiva).