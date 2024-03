Collettore a Sopracornola e marciapiede in via Vitalba, lavori a Calolziocorte

L’intervento per il collettore acque è stato reso possibile grazie ai fondi del PNRR

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione prosegue nel portare avanti gli obiettivi primari del programma elettorale, tramite il completamento dei lavori iniziati nello scorso mandato e procedendo alla cantierizzazione di quelli già in progetto. Settimana scorsa sono terminati i lavori per la realizzazione del collettore della acque meteoriche lungo la Via per Sopracornola, un’importante opera che consente di arginare i fenomeni di smottamenti e frane grazie al fatto che l’acqua piovana, al posto che riversarsi sulla strada, viene raccolta e convogliata in un collettore.

L’intervento è stato reso possibile grazie all’ottenimento di un fondo del PNRR, è costato circa 530 mila euro e con la conclusione del secondo lotto è oggi in funzione.

Quando gli scavi eseguiti per la realizzazione dell’opera si saranno assestati, l’amministrazione procederà a far stendere sulla strada il tappetino definitivo dell’asfalto.

L’amministrazione ha inoltre intenzione di mettere in programma un terzo lotto che consentirà di completare interamente il tratto di strada interessato da questo fenomeno.

Hanno avuto inizio nella giornata odierna i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in Corso Europa tra Via Vitalba e l’ingresso del Brico.

L’amministrazione, come promesso in campagna elettorale, ha stanziato un finanziamento di circa 110 mila euro per procedere alla realizzazione di questo marciapiede, che avrà una larghezza abbondante di circa 2 metri e consentirà quindi di rendere più agevole e soprattutto sicuro immettersi su Corso Europa quando si esce da Via Vitalba e dal Parcheggio del Brico.

L’intento dell’amministrazione è quello di risanare, nel corso del mandato, gli altri tratti critici di Corso Europa.