Festa del Pascolo, ecco il programma. Attesa per la mitica “Lucciolata”

Dal 25 maggio tanti eventi in programma per il tradizionale appuntamento della frazione calolziese

Tutte le sere saranno attivi bar, ristorante e pizzeria. E ancora, musica, danza, giochi…

CALOLZIOCORTE – Il 25 maggio si alza il sipario sulla tradizionale Festa del Pascolo che, all’interno del ricco programma, vedrà sabato 27 maggio la 42^ edizione della mitica “Lucciolata”, gara di corsa non competitiva che negli anni ha saputo raccogliere centinaia di partecipanti fino al record del 2018 quando al via si presentarono la bellezza di 1.641 concorrenti.

Tante le iniziative che si alterneranno in un ritmo serrato dal 25 maggio all’11 giugno: musica, buona cucina, serate danzanti animeranno la festa. Tutte le sere saranno attivi bar, ristorante e pizzeria a partire dalle 19, per i bambini ci sarà la baby dance. Da segnalare anche le serate a tema stinco con polenta (1 giugno) e risotto al pesce persico (8 giugno). Non mancheranno nemmeno momenti più solenni come la Festa Patronale del 28 maggio con la Santa Messa Solenne alle ore 17 e la processione con la statua della Sacra Famiglia accompagnata dalla banda Donizetti di Calolzio.