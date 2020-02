I Volontari del Soccorso aprono le porte agli studenti di Calolzio

Nuovo appuntamento all’interno della Settimana dei Valori

I ragazzi di seconda media in visita nella sede di via Mazzini

CALOLZIOCORTE – Giornate intense quelle che stanno vivendo i ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte coinvolti nei vari appuntamenti con le associazioni del territorio in occasione della Settimana dei Valori.

Questa mattina, mercoledì, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno aperto le porte della sede di via Mazzini ai ragazzi di seconda media della scuola Manzoni. I ragazzi hanno potuto apprendere numerose nozione e buone pratiche: come comportarsi in caso di incidente, chi chiamare e le informazioni essenziali da comunicare al centralino del 112.

Attraverso l’ausilio di filmati gli studenti hanno potuto vedere da vicino come si muove la macchina dei soccorsi in caso di bisogno e come funziona una sala operativa dell’emergenza urgenza sanitaria. Sapere quali informazioni comunicare al telefono, infatti, può essere di vitale importanza in molti casi.

Ai ragazzi, tra le altre cose, è stato mostrato il funzionamento del defibrillatore e sono state fornite le nozioni base per effettuare un massaggio cardiaco. Una volta conclusa la lezione, sempre guidati da alcuni volontari, hanno potuto visitare la sede e salire su un’ambulanza. Quello di questa mattina è stata un momento di incontro importante che va ad aggiungersi ai numerosi appuntamenti in programma per la Settimana dei Valori.