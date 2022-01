Il sisma distrusse il loro monastero, da Vercurago un aiuto alle suore di Tolentino

Laura Riva, cugina di suor Maria Celeste di Somasca, ha dato vita a una raccolta fondi su GoFundMe

VERCURAGO – E’ partita dalla provincia di Lecco una raccolta fondi sulla piattaforma on-line GoFundMe per aiutare le suore di clausura rimaste orfane del Monastero Santa Teresa delle Carmelitane Scalze di Tolentino (Macerata), nelle Marche, distrutto dal terremoto del 30 ottobre 2016. Dopo oltre cinque anni è infatti iniziata la ricostruzione di un nuovo edificio antisismico.

“Parte di quest’opera – si legge – sarà finanziata da sovvenzioni statali, ma molto ancora rimane da fare”. Il monastero di Tolentino e le monache sono sempre stati un punto di riferimento, rappresentando un luogo di incontro e di dialogo per credenti e non credenti, e anche per i giovani della zona.

Ma perché una raccolta fondi dalla provincia di Lecco? Lo spiega l’organizzatrice, Laura Riva: “Nostra cugina, suor Maria Celeste (al secolo Maria Riva, originaria di Somasca di Vercurago), è entrata al Carmelo di Tolentino nel 1970, raggiunta nel tempo da molte altre consorelle del lecchese. La sua scelta ha fatto sì che non solo nostra cugina, ma tutte le sue consorelle diventassero in qualche modo parte della nostra famiglia. Anche per questo affetto che ci lega, desideriamo aiutare le suore a ritornare al più presto nella loro casa di Tolentino”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/ricostruiamo-il-monastero-di-tolentino.