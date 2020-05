Monte Marenzo. Consegnata la maglia rosa messa all’asta dalla polisportiva

Un regalo del giornalista della Gazzetta Daniele Redaelli

Il ricavato è andato a sostenere la raccolta fondi in favore degli ospedali lecchesi

GALBIATE – Con la consegna della mitica maglia rosa di Denis Menchov a Lorena Sangalli di Galbiate si è conclusa l’iniziativa messa in campo dalla Polisportiva Monte Marenzo per dare una mano agli ospedali della nostra provincia. Un’asta benefica che ha fruttato oltre 1.800 euro e Lorena Sangalli ha fatto l’offerta più alta. Giovedì il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo e il responsabile dell’area sociale della Polisportiva Angelo Fontana hanno effettuato la “consegna a domicilio” con la foto di rito.

In questo momento di estrema difficoltà la Polisportiva Monte Marenzo ha deciso di privarsi del prezioso cimelio sportivo ricevuto in dono dal giornalista della Gazzetta dello Sport Daniele Redaelli. La prestigiosa maglia rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario (anno 2009), era stata donata dal caporedattore della Gazzetta in occasione del 2° Memorial Candido Cannavò. La Polisportiva di Monte Marenzo, infatti, è stata la prima in Italia ad organizzare un memorial dedicato all’indimenticato direttore della Gazzetta dello Sport.