Monte Marenzo unito contro la violenza sulle donne nel ricordo di Giulia

Tre sedie rosse verranno collocate nell’aiuola vicino al monumento di Telethon

“Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per ricordare Giulia Cecchettin”

MONTE MARENZO – La Polisportiva (area sociale), Telethon Provinciale e Uildm sezione di Lecco, in collaborazione con il Comune di Monte Marenzo, promuovono l’evento “Monte Marenzo unito contro la violenza sulle donne”.

“La strage delle donne continua nel nostro Paese con una frequenza terribile, al 22 novembre le vittime sono 107. Oltre la metà è stata uccisa dal partner attuale o precedente, uno scenario ancora troppo ricorrente se si considera, inoltre, che la quota di donne che non parlano delle violenze subite e non le denunciano rimane ancora molto alta. Una situazione che si verifica in Italia, dal momento che le denunce sono ancora sottovalutate, gli interventi sono tardivi e spesso chi denuncia viene rimandato a casa in mancanza di prove concrete di rischio. Troppo spesso le storie di violenza si somigliano e lasciano la sensazione che in qualche modo il peggio si sarebbe potuto evitare”.

Venerdì 24 novembre, alle 14.30, tre sedie rosse contro i femminicidi verranno collocate

nell’aiuola vicino al monumento di Telethon all’incrocio tra via Colleoni e via G.B. Marenzi. Se hai bisogno di aiuto, segui le impronte rosse… I cittadini sono invitati a partecipare per ricordare Giulia Cecchettin.