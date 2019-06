Olginate, grande festa finale con il Piedibus by night

Il serpentone colorato ha invaso e animato le vie di Olginate venerdì sera raggiungendo Villa Sirtori

Premiati tutti i bambini partecipanti e gli accompagnatori. Un premio particolare a chi ha macinato più chilometri durante l’anno

OLGINATE – Un lungo e “rumoroso” corteo di bambini e genitori ha animato Olginate venerdì scorso.

Il serpentone colorato ha camminato lungo i collaudati percorsi del Piedibus partendo dalla scuola di via Campagnola per giungere a Villa Sirtori dove, in un clima festoso e spensierato da “ultimo giorno di scuola”, bambini e accompagnatori sono stati premiati.

Record di passi per tre bambine della linea del centro

Circa 55 volontari accompagnatori e 170 bambini sono stati chiamato dal palco per ricevere il premio. Ad aggiudicarsi il record di chilometri macinati, con oltre 300 km percorsi in un anno, tre bambine della linea centro.

Il grazie a chi rende possibile ogni giorno il Piedibus

Un ringraziamento particolare è stato tributato all’amministrazione comunale (presenti il sindaco Marco Passoni e l’assessore all’istruzione Paolo Viganò), a Scuolaboriamo, alla Pro Loco e al suo presidente Sergio Gilardi, alla scuola Rodari e alle associazioni che durante l’anno hanno collaborato per l’organizzazione di diverse iniziative promosse dal Piedibus. Al termine delle premiazioni è proseguita la festa con lo spettacolo “Lucchettino classic”, che ha dato il via alla manifestazione “Qua e la per piazze e cortili”.