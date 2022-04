Oltre 70 partecipanti al corso di autodifesa femminile, un successo!

L’iniziativa del comune in collaborazione con Mirko Sanna e agli istruttori del Defendo Krav Maga

Cristina Valsecchi: “Tutte le partecipanti hanno dimostrato grande costanza e all’interno del gruppo sono nate amicizie”

CALOLZIOCORTE – Ben 74 le donne che, nelle scorse settimane, hanno partecipato al corso di autodifesa femminile organizzato dal comune di Calolziocorte dopo due anni di stop a causa della pandemia. Come sempre, l’assessore Cristina Valsecchi ha potuto organizzare l’importante appuntamento grazie alla disponibilità del Maestro Mirko Sanna e degli istruttori del Defendo Krav Maga.

“Sono particolarmente contenta perché tutte le partecipanti hanno dimostrato una grandissima costanza con la presenza a tutte le cinque lezioni – ha detto l’assessore Valsecchi -. Oltre a ringraziare Mirko Sanna e i suoi istruttori, voglio ringraziare anche la Parrocchia e don Giancarlo per averci concesso di utilizzare gli spazi dell’oratorio di Calolziocorte”.

Durante il corso, totalmente gratuito, le partecipanti hanno potuto apprendere e testare come reagire, sia dal punto di vista psicologico che fisico, in caso di pericolo o minaccia. Oggi più che mai è importante apprendere le tecniche base per riuscire a reagire in caso di bisogno. Un corso che, sicuramente, contribuisce ad accrescere l’autostima.

“Al di là dell’utilità oggettiva di questo corso che ormai abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni, sono contenta perché quest’anno ho visto svilupparsi all’interno del gruppo anche nuove amicizie – ha concluso Cristina Valsecchi -. Nei giorni scorsi, a conclusione dell’esperienza, è stato consegnato a tutte le partecipanti un attestato ed è stata organizzata una pizzata”.

Tanto è stato l’entusiasmo che all’assessore è stato chiesto di organizzare un nuovo corso che sarà effettuato il prossimo settembre.