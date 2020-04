Pizze gratis, il bel gesto del pizzaiolo di Vercurago

Solidarietà per i più sfortunati

“Settimana prossima offrirò un primo piatto caldo”

VERCURAGO – Il Comune di Vercurago è stato contattato da Mahmoud Elwan, pizzaiolo che lavora da anni nella cittadina in provincia di Lecco. La richiesta è stata sorprendente. “Visto che in questo periodo la mia attività è chiusa, vorrei fare qualcosa per aiutare le persone in difficoltà”.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal gesto del signor Elwan, che tutti in paese conoscono come Mimmo – dichiara l’impiegata ai Servizi Sociali Sara Amigoni – quando la solidarietà nasce in maniera spontanea, è veramente meravigliosa, anche perché anche lui stesso è in una situazione non facile.“

Il signor Elwan ha messo a disposizione della comunità quello che sa fare meglio, ossia la pizza. Ieri sera i volontari della Protezione Civile di Vercurago sono andati a prendere quasi un centinaio di pizze nella sua pizzeria d’asporto, donate da “Mimmo” alle persone in difficoltà: alle famiglie in quarantena, agli anziani soli e ai ragazzi della comunità dei Padri Somaschi”.

“Volevo fare qualcosa per i miei concittadini di Vercurago, che mi hanno accolto ormai tanti anni fa. Io sono nato in Egitto, ma ormai sono diventato italiano da tanti anni e quindi voglio fare quello che posso per aiutare le persone, in questo momento di difficoltà.”

L’entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa ha portato Mimmo a spingersi ancora più in là. “Sono felice che sia stata apprezzata. Ho chiesto al Comune se posso riproporla settimana prossima, magari offrendo un primo piatto caldo per pranzo. Spero proprio di poter esser stato utile e che questa situazione di difficoltà si concluda prima possibile.”