Settimana dei Valori, gli studenti della Val San Martino a scuola di solidarietà

Torna puntuale l’iniziativa che coinvolgerà le classi seconde delle scuole secondarie di 1° grado

“Solidarietà e volontariato sono il motore e la colonna vertebrale delle nostre comunità per affrontare le sfide future”

CALOLZIOCORTE – E’ cominciata oggi, 5 febbraio, la “Settimana dei Valori” in tutte le sedi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, a cui prenderanno parte tutte le classi seconde.

“Con soddisfazione possiamo dire che, anche se con qualche difficoltà, siamo riusciti

sempre a realizzarla negli anni precedenti superando anche la tragedia della pandemia: ci siamo tutti messi in gioco con strumentazioni e competenze tecniche a cui non eravamo abituati, facendo passare un grande messaggio da dare alle nuove generazioni: il volontariato e la solidarietà non sono state fermate dalla pandemia, anzi – racconta il professor Massimo Tavola, responsabile dell’iniziativa -. Ora dobbiamo continuare a dare il grande messaggio che la solidarietà e il volontariato costituiscono il motore e la colonna vertebrale delle nostre comunità per affrontare le sfide future”.

Come è consuetudine la Settimana dei Valori si svolge nel mese di febbraio, in particolare dal 5 al 10 a Calolziocorte e tra il 26 febbraio e il 2 marzo a Torre de’ Busi. Date suggerite dalle opportunità di calendario, dalla scelta di concedere la possibilità di poter eventualmente pensare ed effettuare degli approfondimenti o dei lavori.

La Settimana dei Valori negli anni è diventata una significativa occasione di conoscenza delle associazioni di volontariato che operano sul territorio; un’esperienza di incontro con persone che offrono una testimonianza di impegno sociale motivato dalla solidarietà; un’attività didattica con una significativa ricaduta formativa, che spazia dalla conoscenza di alcuni aspetti sanitari, scientifici, sociali, ecc… legati alla specificità dell’impegno e attività di ciascuna associazione partecipante alle particolari realtà e bisogni del nostro territorio; un’occasione per un’esperienza diretta e personale di solidarietà, impegno che si concretizza in una raccolta viveri per la Caritas.

“La Settimana dei Valori è un momento di grande valenza educativa che costituisce un appuntamento significativo e costante della nostra offerta formativa e dell’attività del nostro Istituto ed è riconosciuto dai vari enti locali patrocinanti, come un valido modello ed esempio di collaborazione e integrazione col territorio, la tessitura di una rete di interazione e condivisione di azione educativa e sociale che porta sempre anche speciali frutti, come la raccolta viveri presso i supermercati di Calolziocorte o come la presentazione del calendario Avis realizzato con i disegni selezionati e premiati dei nostri alunni o, ancora, il promuovere la loro futura partecipazione e adesione attiva da maggiorenni a una delle varie associazioni che partecipano a questa settimana – ha concluso Tavola -. Sono fermamente convinto che tale iniziativa può stimolare i nostri giovani studenti. Ringrazio in tutte le associazioni per la preziosa collaborazione”.

Si apre quindi una settimana intensa fatta di incontri con le associazioni del territorio e con storie di vita vera fatte di solidarietà e umanità. Per sensibilizzare ancora di più i ragazzi nel cortile della scuola media Manzoni di Calolzio verrà posizionata per una settimana la Panchina del Dono voluta da Avis, Aido e Admo che solitamente si trova davanti alla Casa delle Associazioni per ricordare l’importanza dell’impegno per gli altri. Come al solito saranno di grande interesse le visite alla sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio e alla sede della Protezione Civile, quest’anno ci sarà anche l’incontro con don Roberto Trussardi, ex parroco di Vercurago-Pascolo, oggi responsabile diocesano e lombardo di Caritas.