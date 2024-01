Croce Verde Bosisio da record: oltre 8.000 servizi nel 2023

Nel corso del 2023, la Croce Verde Bosisio ha realizzato un’impresa straordinaria, superando per la prima volta la soglia degli 8.000 servizi erogati

BOSISIO PARINI – In un anno di sfide e impegno costante, la Croce Verde Bosisio ha segnato un traguardo storico, superando per la prima volta la soglia degli 8.000 servizi erogati. Nel corso del 2023, l’associazione ha completato un totale di 8.026 interventi, testimoniando l’impegno straordinario dei suoi oltre 200 volontari e dei 7 dipendenti.

Tra le missioni più cruciali, spiccano le 3.156 operazioni di emergenza-urgenza, di cui 2.546 sono state condotte dall’ambulanza operativa 24 ore su 24 nella sede di Bosisio, e 610 da un mezzo convenzionato in modo straordinario nella delegazione di Oggiono.

I trasporti sanitari, inclusi quelli in collaborazione con La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e La Casa del Cieco di Civate, hanno raggiunto quota 2.278. Da evidenziare anche gli 2.186 accompagnamenti ai centri dialisi dei pazienti nefropatici, a dimostrazione dell’ampio spettro di servizi offerti dalla Croce Verde.

Un capitolo importante è rappresentato dal sostegno a eventi locali, con 111 manifestazioni assistite nel corso dell’anno. Tra queste, particolare rilevanza hanno avuto l’assistenza al Nameless di Annone Brianza, dove circa 50 volontari al giorno hanno garantito la sicurezza, e il supporto alla Calcio Lecco, prima in Serie C e poi in Serie B, in collaborazione con altre associazioni Anpas della Provincia. Da non trascurare l’impegno nella Serie A2 di Basket Costa femminile.

Il contributo della Croce Verde si estende anche alle visite domiciliari, con un volontario che ha accompagnato per ben 246 volte il medico di continuità assistenziale di Oggiono.

Il gruppo di Protezione Civile ha completato 49 interventi nei Comuni di Barzago, Cesana B.za e Suello, consolidando così la partnership con queste comunità.

Inoltre, l’associazione ha dimostrato un impegno significativo nella formazione, con 44 corsi tenuti per la popolazione e 502 persone formate al Blsd laico (Dae) e alla disostruzione pediatrica. La certificazione di 21 nuovi volontari sottolinea il costante impegno nell’arricchimento del proprio organico.

Infine, la Croce Verde ha celebrato con successo la seconda edizione della Charity Dinner Le Stelle Manzoniane il 1° dicembre, con circa 450 partecipanti. Grazie alla collaborazione con Banca delle Visite, l’associazione ha effettuato 105 visite ed esami cardiovascolari durante una giornata dedicata alla prevenzione, favorendo inoltre circa 300 visite gratuite, molte delle quali con trasporti inclusi, a favore dei cittadini più fragili.

La Croce Verde Bosisio continua a dimostrare il suo impegno straordinario nella comunità, offrendo un ampio ventaglio di servizi e consolidando la sua posizione come pilastro essenziale del benessere locale.