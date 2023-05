Frana di Varenna, chiuso anche il sentiero del Viandante

Il sindaco Mauro Manzoni ha firmato l’ordinanza di chiusura del sentiero del Viandante

Il tratto interessato al provvedimento è quello compreso tra Fiumelatte e Cora

VARENNA – Chiuso, per motivi di sicurezza, il sentiero del Viandante a causa della frana che si è verificata ieri, venerdì, a Varenna, in località Fiumelatte. Il sindaco Mauro Manzoni ha infatti firmato un’ordinanza con cui è stata decisa la chiusura volta a tutelare la pubblica incolumità in attesa di poter svolgere altri interventi di sopralluogo e verifica lungo l’area oggetto del movimento franoso.

La chiusura riguarda il tratto del “Sentiero del Viandante”, compreso tra la frazione di Fiumelatte e la località’ denominata “Coira”.

Come emerso nella riunione svolta ieri, venerdì, in Prefettura si prospettano tempi lunghi per la riapertura del tratto di Sp 72 coinvolto dalla frana e per la galleria ferroviaria. Pesanti i disagi alla circolazione ferroviaria dovuti all’interruzione della linea ferroviaria con l’attivazione di collegamenti sostitutivi con dei bus.

Entro martedì dovrebbe essere definito un quadro completo della situazione.