Il servizio Bicibus parte da Galbiate e Barzio. “Mobilità moderna ed efficiente”

Il servizio al momento è attivo in via sperimentale, fino a settembre

“Dobbiamo fornire servizi indispensabili per presentarsi nell’arena competitiva dell’offerta ricettiva internazionale”

GALBIATE – Paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale. E, allora, cosa aspetti? Prendi autobus e bicicletta, il territorio lecchese ti aspetta!

E’ questo lo slogan con cui Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Azienda di Trasporto Pubblico Arriva/Lecco Trasporti, lancia il nuovo servizio: il Bicibus. Un servizio innovativo, che ha preso il via in forma sperimentale domenica 9 Luglio, destinato a cittadini e turisti che desiderano esplorare le bellezze del territorio lecchese in modo ecologico e sostenibile.

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese, in collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Azienda di Trasporto Pubblico Arriva/Lecco Trasporti, ha, infatti, introdotto il “BICIBUS”, un servizio di trasporto pubblico su due linee, la D35 (Lecco – Barzio) e la D55 (Lecco – Galbiate), con autobus dotati di appositi portabiciclette.

“Finalmente riusciamo a far partire questo importante servizio – dichiarano Franco De Poi e Marisa Fondra, i rappresentanti Lecchesi nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese che hanno proposto l’istallazione di porta biciclette sugli autobus -. Il Bicibus rappresenta un importante passo avanti nella promozione del turismo sostenibile e della mobilità dolce nella nostra Regione. La provincia di Lecco offre paesaggi mozzafiato, sentieri panoramici e una ricca storia culturale e, grazie a questo nuovo servizio di trasporto pubblico, gli amanti della natura e del cicloturismo avranno l’opportunità di esplorare queste meraviglie in modo pratico, conveniente ed ecologico. La speranza è di riuscire a breve ad aumentare il numero delle corse di autobus dotati di portabiciclette così da implementare l’offerta”.

Grazie alla possibilità di caricare e scaricare le biciclette direttamente sugli autobus, i viaggiatori potranno combinare il trasporto pubblico con le attività cicloturistiche, permettendo loro di scoprire le bellezze naturali e culturali della zona in modo comodo ed ecologico.

Le fermate designate per il caricamento e lo scarico delle biciclette saranno le seguenti:

Sulla linea Lecco – Barzio D55: Lecco FS Piazza Lega Lombarda e Galbiate Autostazione;

Lecco FS Piazza Lega Lombarda e Galbiate Autostazione; Sulla linea Lecco – Galbiate D35: Lecco FS Piazza Lega Lombarda e Barzio via Fornace, a pochi metri dalla partenza della pista ciclabile della Valsassina.

Si tratta di due fermate non scelte a caso ma collocate in maniere strategica da permettere ai ciclisti di accedere facilmente ai principali percorsi ciclabili della zona e di godere di scorci panoramici e suggestivi.

Il servizio Bicibus sarà operativo tutte le domeniche fino al 10 settembre 2023, anche se si sta già lavorando per estendere il servizio anche agli altri giorni della settimana..

“L’attivazione di questo nuovo servizio rappresenta una pietra miliare per la mobilità del cicloturismo in provincia di Lecco; un servizio fortemente voluto dalla Provincia di Lecco che da oltre un anno sta lavorando per concretizzare questo obiettivo, insieme ai Sindaci e ai rappresentanti dell’Agenzia Tpl – ha dichiarato Stefano Simonetti Consigliere della Provincia di Lecco delegato ai Rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese -. Si tratta di un ulteriore passo avanti per una mobilità integrata treno/bus/navigazione/biciclette, per la scoperta del nostro bellissimo territorio in modo sostenibile e senza gravare sulla viabilità già particolarmente complessa. L’impegno della Provincia di Lecco e della Presidente Alessandra Hofmann per un sistema veramente integrato di trasporto pubblico e mobilità continua oggi con maggiore convinzione: questo risultato dà un ulteriore slancio alla pianificazione e alla realizzazione di un sistema ciclopedonale interconnesso in tutta la provincia, a beneficio di cittadini e turisti, in particolare della prossima generazione, che vedrà nel Ptcp verde un punto importante di svolta in quest’ambito“.

Il servizio Bicibus a Galbiate

“Nel processo che ha portato all’avvio di questa opportunità determinante è stato il dialogo con tutti gli attori coinvolti – spiega Giovanni Montanelli, sindaco di Galbiate -. Un particolare ringraziamento va al Consigliere Provinciale Stefano Simonetti che da subito si è speso senza riserve per sostenere questo progetto. Molto collaborativa si è dimostrata l’agenzia del Trasporto Pubblico Locale, grazie al direttore Colombo Daniele che sa davvero interpretare il suo ruolo in maniera eccellente ed a tutto il cda di TPL in cui tra gli altri, oltre a Stefano Simonetti siede anche Franco De Poi”.

“Questo è solo un altro “mattoncino” – continua il primo cittadino – perseguito non senza fatica dall’amministrazione Montanelli, da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni di mobilità moderne ed efficienti. Il servizio va sicuramente perfezionato, esteso, reso fruibile al maggior numero di utenti possibile. Ma ritengo che quello ottenuto oggi sia davvero un ottimo risultato non solo per Galbiate ma per tutto il territorio provinciale. Un plauso anche ad Arriva che da vettore sta cercando di erogare il servizio nel migliore dei modi, e soprattutto agli autisti dei bus che contribuiscono con il lavoro anche nei giorni festivi alla crescita dell’attrattività del nostro territorio. Oltre le bellezze naturali di laghi, monti, il sapore dei nostri prodotti locali, arte e cultura, oggi più che mai abbiamo bisogno di fornire ai turisti una gamma di servizi che sono indispensabili per presentarsi con orgoglio nell’arena competitiva dell’offerta ricettiva internazionale. Ricordo inoltre che l’amministrazione di Galbiate cofinanzia al 50% con il Parco Monte Barro la navetta che ogni domenica collega l’Autostazione all’Eremo di Monte Barro”.