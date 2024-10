La Sp72 tra Lierna e Varenna chiusa per un mese per i lavori alla frana

La chiusura sarà solo nelle ore diurne, esclusi sabato e festivi

Entrano nel vivo i lavori per la messa in sicurezza del versante sopra la provinciale

VARENNA – Provinciale chiusa nelle ore diurne tra Lierna e Varenna (Fiumelatte) da oggi, 16 ottobre, per un mese, per consentire gli interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a monte della strada. La chiusura sarà dalle 8.30 alle 17, tutti i giorni esclusi sabato e festivi.

Inevitabili i disagi che la chiusura diurna della provinciale causerà per chi è diretto a Varenna o deve spostarsi verso Lecco dal lago. La ‘perla del Lario’ infatti sarà raggiungibile solo dalla Statale 36 mentre chi dovrà recarsi a Lecco dovrà andare fino a Bellano e da lì imboccare la Statale.

I lavori per la messa in sicurezza della parete a ridosso della provinciale 72 erano iniziati lo scorso luglio. Un versante soggetto da sempre a fenomeni di instabilità ma su cui le attenzioni della Provincia si sono concentrate ulteriormente dopo che, nel maggio 2023, una grossa era caduta danneggiando la volta della galleria paramassi, costringendo ad una lunga chiusura della Provinciale e anche, per un periodo, della ferrovia.

Dopo un primo importante intervento di messa in sicurezza la Provincia si era mossa per richiedere ulteriori risorse per poter completare il consolidamento del versante, in particolare a protezione degli imbocchi nord e sud della galleria paramassi. 800 mila euro il contributo ottenuto da Regione Lombardia per l’intervento di mitigazione rischio frana.

I lavori prevedono la realizzazione di ulteriori barriere ad alto assorbimento di energie a protezione degli imbocchi della galleria. Ne verranno posizionate tre file, due a protezione dell’imbocco nord e una dell’imbocco sud. Nei mesi scorsi è stato completato il lavoro di tracciamento per individuare i punti dove mettere le barriere, ora si entra nel vivo dei lavori, svolti in coordinamento con le Ferrovie.