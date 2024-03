Domani è attesa la Maratonina in città: come cambia la viabilità

Lecco si prepara a ospitare la 21 km, in partenza alle ore 10 sul lungolago

Tutti i divieti e le modifiche alla viabilità in città durante l’half marathon

LECCO – Sta per tornare la Maratonina Città di Lecco, l’attesa corsa valida come campionato regionale assoluto, juniores e promesse. Domenica 3 marzo saranno 21,097 chilometri da percorrere tra lago e monti, con ritrovo in piazza Garibaldi alle 8, partenza in lungo Lario Isonzo ore 10 e arrivo in piazza Garibaldi atteso per le 12.30 circa.

A fare da contorno anche due appuntamenti promozionali: la 10,5 km Family&Friends amatoriale aperta a tutti e la 500 metri Children Run.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione organizzata dalla Asd Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco, dalle 7 alle 13 di domenica è istituito il divieto di transito veicolare in lungo Lario Isonzo (corsia in direzione Sondrio), via Nazario Sauro e piazza Garibaldi e, dalle 9 alle 13, in funzione dell’andamento della competizione, in lungo Lario Isonzo, piazza Manzoni, largo Europa, corso Martiri, lungo Lario Cesare Battisti, via Corti (tratto tra corso Martiri e pedonale a lago), piazza Stoppani, piazza Del Pesce, lungo Lario Cadorna, piazza Era, lungo Lario IV Novembre, via Plava (tratto da piazza Era a via Pescatori), lungo Lario Piave, via Pescatori (tratto da via Plava a via Maggiore), via Leonardo Da Vinci, via Maggiore (tratto da via Pescatori a corso Martiri), viale Costituzione e lungo il ponte Kennedy (corsia in entrata a Lecco).

Sospeso inoltre il senso unico di marcia in via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio) via Torri Tarelli, via Nava (tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli), via Adda (tratto da Ponte Kennedy a via Bezzecca) e via Dell’Isola (dal civico 12 a via Varese) e invertito il senso di marcia in via Sirtori (con direzione da via Nava a via Nino Bixio), in via Pizzi e in via Cantù. La direzione di marcia consentita sul ponte Azzone Visconti dalle 9 alle 13 sarà in uscita, in direzione Pescate.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di sabato 2 marzo alle 17 di domenica 3 marzo in piazza Garibaldi e dalle 7 alle 13 di domenica in via Nazario Sauro, lungo Lario Isonzo (corsia in direzione Sondrio), via Corti (da corso Martiri alla pedonale a lago, sul lato dei civici pari) e va Adda (dal ponte Kennedy a via Bezzecca, negli stalli di sosta sul lato sinistro).

Sospeso, Infine, il varco Ztl di via Carlo Cattaneo per tutta la giornata di domenica.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo, su www.spartacusevents.com.