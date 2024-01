A Lecco il cammino per la pace con le comunità religiose della città

Sabato 27 gennaio il ritrovo alle ore 14.45 in via Seminario a Lecco

“Preoccupati per i conflitti in corso e sollecitati dal nostro vescovo, abbiamo pensato di proporre un cammino per la pace”

LECCO – In un momento particolarmente delicato, dove i nuovi fronti di guerra si moltiplicano con una conseguente escalation nell’uso della violenza, a Lecco una iniziativa per chiedere la pace. Sabato 27 gennaio si svolgerà un cammino interreligioso per la pace promosso dal gruppo Pace e Creato Lecco in collaborazione con Centro Assalam di Lecco, Parrocchia di San Nicola di Myra di Lecco e Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice” – IMA Lecco.

“Preoccupati per i conflitti in corso e sollecitati dal nostro vescovo, abbiamo pensato di proporre un cammino per la pace, costruito insieme alle altre comunità religiose della città, ortodosse e islamiche. Aspettiamo tutti sabato 27 gennaio alle 14.45 in via Seminario a Lecco per camminare insieme!”