Torna la PrimaVera Festa, due giorni per scoprire gli angoli più suggestivi di Rancio

Laboratori e animazione per i bambini, concerti, danze e, come al solito, tante sorprese

LECCO – E’ tutto pronto per la 14^ edizione della PrimaVera Festa. Il 4 e 5 maggio è in programma la tradizionale manifestazione che permette di andare alla scoperta degli angoli più caratteristici e suggestivi del rione lecchese.

Ricco, come sempre, il programma della PrimaVera Festa organizzata da LTM con gli abitanti, le associazioni, la parrocchia, i circoli Libero Pensiero e Pio X, in collaborazione con comune di Lecco, liceo Leopardi e il Fai.

Laboratori e animazione dedicati ai più piccoli, musica e concerti con la Banda Brivio e il coro Grigna, danze tradizionali persiane, proiezioni fotografiche, un grande concerto di chiusura all’ex spazio industriale oTo-LAB e tante altre iniziative da scoprire passeggiando per i vari punti d’interesse sparsi nel rione.

Come da tradizione non mancherà nemmeno la performance creativa del rancese Giuseppe Villa. Il progetto “Siamo nati in salita”, avviato lo scorso anno, prosegue con il capitolo II “Siamo nati / in un giardino / in salita”: per tutta la domenica sarà possibile visitare un piccolo giardino nascosto fra gli orti di Rancio Alto che ospita lo speciale allestimento di Officina Giuseppe Villa.

Insomma, di sicuro non mancheranno le sorprese…

PROGRAMMA COMPLETO E CARTINA