All’ospedale la Befana arriva in moto con gli Innominati Bikers

La bella iniziativa, ieri, nella giornata dell’Epifania

Gli appassionati motociclisti hanno fatto visita ai bimbi della pediatria

LECCO – Una nuova iniziativa benefica quella organizzata ieri, 6 gennaio, dagli Innominati Bikers di Vercurago. Dopo l’evento dei Babbi Natale di inizio dicembre, il gruppo di appassionati motociclisti ha fatto salire in sella la Befana per accompagnarla all’ospedale di Lecco.

Gli Innominati Bikers hanno fatto visita al reparto di Pediatria per consegnare ai bambini ricoverati le classiche calze con i dolciumi come tradizione vuole. Un gesto semplice ma molto importante per portare un po’ di spensieratezza a bambini che vivono un momento di difficoltà: “Vorremmo ringraziare il reparto di pediatria, i dottori e le infermiere”.