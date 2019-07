Anche il prevosto alla Maratona del Calcio. “Onorato, ma la maglia bianco-nera… non la metto”

Mons. Milani sarà allo stadio per il momento finale dell’evento benefico

Tifoso ‘granata’, il sacerdote scherza sulla scelta di farlo ‘capitano’ della squadra pro Cristiano Ronaldo

LECCO – Se il calcio d’inizio è stato affidato al sindaco Virginio Brivio, alla finale della Maratona del Calcio di domenica sera scenderà in campo anche mons. Davide Milani:

“ Sono onorato di poter essere annoverato tra i contributori, con così poco, la mia presenza, all’iniziativa di beneficenza ‘7° Maratona del Calcio’ – sottolinea il prevosto di Lecco – Spero, con il contributo di tutti, che sia occasione di serenità, di amicizia e di corresponsabilità nel rendere bella la nostra città, che è di tutti, anzitutto dei cittadini. Bravi quindi agli organizzatori e a chi con impegno vi sta partecipando. Per questo ho risposto all’invito di chi cortesemente mi ha proposto di esserci”.

Un onore che, però, comprende anche un piccolo grande onere per don Milani: la sfida calcistica è dedicata a due grandi campioni sportivi, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, e se il sindaco ha vestito la maglia blu-granata del primo, al prevosto toccherà quella bianco-nera della Juventus di Cr7.

Una questione di fede… calcistica

Mica è chiedere poco ad un tifoso del Torino come lui: “E’ già abbastanza insolito che il prevosto di Lecco si esibisca in pubblico in maglietta e mutandoni rincorrendo una sfera, (per di più in una disciplina in cui non eccelle per pratica) lasciate che lo faccia con coerenza – risponde con un sorriso e tanta ironia il sacerdote – Non essendo io machiavellista (il fine non giustifica i mezzi) ma tomista (nullus obligatur ad impossibile, nessuno è obbligato a ciò che è impossibile), e inoltre desiderando non essere dileggiato sul prossimo eventuale numero del “Lèch gaìna”, non può essere che indossi la maglia di ‘quelli là’ entrando in campo domani sera”.

Insomma, la maglia con i colori della Juve per don Davide sarebbe un peccato troppo grande. “La maglia granata del Toro è l’unica che mi è consona. Volentieri, per onorare il luogo e la città, accetterò al limite di fregiarmi della divisa della Calcio Lecco (taglia XL, accettasi donatore). A domani!”