Approvazione del Pums, soddisfatti Legambiente Lecco e Fiab

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Apprendiamo con grande piacere la notizia dell’approvazione, nella serata di giovedì 23 novembre, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN), da parte della giunta comunale di Lecco.

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica con orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni) il cui obiettivo è di sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana più efficiente e rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini.

Il BICIPLAN è una parte del PUMS finalizzata a definire strategie e azioni necessarie non solo per promuovere e intensificare l’uso della bicicletta negli spostamenti sia quotidiani, come quello casa-scuola-lavoro, sia nel tempo libero, ma anche a diminuire l’incidentalità.

I due piani approvati sono strumenti indispensabili per affrontare il processo di transizione ecologica, reso urgente dai cambiamenti climatici in atto, disegnando una città più accessibile, sicura e piacevole. I dati presentati dal dossier Ecosistema Urbano 2023 usciti ad ottobre di quest’anno, confermano la necessità di questi strumenti. A portare un esempio sono i dati sulle vittime (morti o feriti) della strada, circa 6 persone ogni 1000 abitanti e quello sulla presenza nell’aria di bisossido di azoto (35 μg/mc) che dipende in grande parte da fattori come il traffico veicolare urbano.

Laura Todde, presidente Legambiente Lecco e Paola Schiesaro, presidente FIAB Leccociclabile: “Come associazioni ambientaliste siamo molto contente di questo passaggio in giunta. Abbiamo partecipato a tutti gli incontri e momenti di confronto preliminari sulla stesura di PUMS e BICIPLAN ed eravamo in attesa dell’approvazione con delibera di giunta arrivata a fine novembre.Nonostante l’orizzonte temporale di lungo periodo, auspichiamo che il piano venga al più presto adottato in via definitiva e attuato nelle sue linee principali a partire dai primi mesi del 2024.

Crediamo che questo strumento pianificatorio porterà ad una trasformazione radicale della qualità della vita in città: la creazione di percorsi preferenziali e sicuri per la mobilità dolce contribuirà alla riduzione del traffico e al miglioramento della qualita dell’aria. Desideriamo che i cittadini, ma anche turisti, siano messi nella condizione di poter scegliere di lasciare a casa l’auto e spostarsi in maniera efficace con mezzi pubblici o a piedi, decongestionando le strade e rispariamando tempo e denaro.”

Nel festeggiare i risultati raggiunti, vogliamo però ricordare che l’attuazione di tali piani è vincolata ai finanziamenti che l’Amministrazione vorrà destinare da qui ai prossimi anni, sia alla realizzazione delle infrastrutture previste, sia ad un’efficace campagna di informazione ed educazione che promuova una maggior cultura della mobilità sostenibile.

Lo sviluppo della mobilità urbana, deve inoltre essere necessariamente accompagnato da un proporzionale incremento del trasporto pubblico, soprattutto ferroviario, su scala regionale, che sia affidabile in termini di tempo ed economicamente competitivo rispetto al trasporto privato.

Laura Todde, Presidente Legambiente Lecco

Paola Schiesaro, Presidente Fiab LeccoCiclabile