“Associazione Progetti del Cuore” dona un nuovo mezzo a Lecco Soccorso

All’acquisto del mezzo hanno contribuito ben 91 aziende lecchesi

LECCO – Un nuovo mezzo di trasporto per disabili e persone in carrozzina è entrato in dotazione alla Cooperativa Sociale Lecco Soccorso grazie all'”Associazione Progetti del Cuore“.

Attraverso una raccolta fondi che ha visto l’adesione di ben 91 aziende lecchesi, l’associazione ha acquistato il nuovo mezzo donato in comodato d’uso gratuito per otto anni alla cooperativa lecchese. Dopo la consegna effettuata ieri (lunedì), presso la sede di corso Carlo Alberto, oggi si è svolta una breve cerimonia con l’inaugurazione del mezzo alla quale hanno partecipato anche alcuni dei titolari delle aziende che hanno contribuito all’acquisto.

“Ringrazio le ditte che hanno partecipato – ha dichiarato durante la cerimonia la presidente di Lecco Soccorso Maria Pia Livoni – Con questa iniziativa da oggi saremo ancor più presenti sul territorio a favore di chi ha bisogno”.