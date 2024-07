Biblioteca, entro l’estate al via gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

I lavori sono stati affidati all’impresa Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno

L’intervento da oltre 330 mila euro finanziato dal Pnrr nell’ambito del progetto “Biblioteca No Limits”

LECCO – Affidati i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree esterne alla Biblioteca Civica U. Pozzoli di Lecco. L’intervento rientra nel progetto ‘Biblioteca no limits’, finanziato dal Pnrr con 500 mila euro e che prevede non solo il miglioramento dell’accessibilità del servizio in termini ‘fisici’ ma anche cognitivi e sensoriali, per una biblioteca che sia veramente più inclusiva, a 360 gradi.

Per l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche lo stanziamento è di 332.750 mila euro. La gara, indetta lo scorso maggio, si era chiusa con l’apertura delle buste il 10 giugno. Dopo le verifiche, i lavori sono stati affidati all’impresa Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno: dovrebbero iniziare entro l’estate.

Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche agli accessi alla parte esterna della biblioteca, consentendo l’accessibilità a diversi tipi di disabilità.

Come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, gli accessi della biblioteca (due da via Bovara e uno dal vallo delle mura) prevedono differenti interventi. L’accesso da via Bovara (attualmente utilizzato ingresso Biblioteca) vedrà la posa di apposita pavimentazione per segnalare/facilitare l’accesso ad utenti con ridotta mobilità e la realizzazione di una rampa che consentirà di accedere al giardino dal cortile di ingresso; all’accesso da via Bovara che invece porta al lato nord del giardino, a lato del tratto di sotterranei del Vallo delle mura, verrà realizzato un nuovo bagno funzionale anche per persone con ridotta mobilità.

In corrispondenza dell’accesso dal ponte sovrastante il Vallo delle mura saranno invece eliminati i gradini con una rampa di pendenza inferiore a 8%. Ulteriori interventi nell’area a nord e sud del giardino riguarderanno la realizzazione di nuovi camminamenti con relativa illuminazione a led ed integrazione di impianto di irrigazione.

Come ricordato dal Comune, il progetto Biblioteca No limits s’inserisce all’interno del percorso partecipato VIVInclusi con l’attivazione di un’Ausilioteca intesa come spazio specializzato nel settore delle tecnologie al servizio delle diverse forme di disabilità. VIVInclusi è un percorso sperimentale di coproduzione con attività di ricerca-azione, laboratori multiattoriali e iniziative di attivazione sociale che vedono coinvolti il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano, le associazioni, i beneficiari e la cittadinanza tutta.