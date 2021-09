Predisposto il “Doposcuola” del Comune, per tre giorni la settimana

Coinvolte le associazioni e assoldati ‘giovani competenti’ con il bando Living Land

LECCO – Tutto pronto a Lecco per l’avvio del nuovo anno scolastico: questa mattina, nella sala consiliare del municipio, gli assessori Emanuele Torri (Istruzione) Alessandra Durante (Famiglia) e Renata Zuffi (Trasporti) hanno fatto il punto della situazione in vista della ripresa delle lezioni.

“La scuola è per l’amministrazione un tema fondamentale e trasversale, lo dimostra l’interessamento diretto di tre assessori ma anche l’assessorato ai Lavori Pubblici di Maria Sacchi è stato coinvolto in questi mesi. Siamo tutti in prima linea per una partenza a pieno regime” ha sottolineato Torri.

Da sottolineare è l’inizio di tutte le scuole allo stesso orario di ingresso e Lecco è una delle poche province ad avere deciso questa misura: “Avere una maggiore percentuale di vaccinati ci ha permesso osare di più – ha spiegato l’assessore Zucchi – agli incontri con tutti gli enti coinvolti al tavolo prefettizio, è stato fatto un grande sforzo per incrementare le corse degli autobus. La scuola ha dovuto fare un passo indietro lo scorso anno perché c’erano altre priorità, ora può ripartire”.

Sul fronte dei trasporti la novità di quest’anno è la gratuità degli autobus per i residenti a Lecco fino ai 19 anni: 2400 sono le richieste arrivate in comune e 1450 le tessere già erogate.

Ma il Comune può fare affidamento anche sul Piedibus per i più piccoli con un allargamento alle scuole medie dei giochi educativi già avviati alle elementari. “Attraverso questi giochi ci sarà possibile raccogliere dati importanti per capire le abitudini delle famiglie e quindi come regolare i nostri interventi in materia di mobilità sostenibile” ha aggiunto l’assessore Zucchi.

La novità di quest’anno è anche il “Doposcuola” istituito dal Comune: un servizio che sarà attivo tre giorni la settimana, dalle 16 alle 18.

“Non è un progetto calato dall’alto ma risponde alle esigenze delle famiglie – ha spiegato l’assessore Alessandra Durante – a giugno abbiamo proposto un sondaggio ai genitori e abbiamo ottenuto 500 risposte, quindi un interesse importante sul tema. A luglio si sono aperte le preiscrizioni e cento famiglie l’hanno effettuata, ora sono aperte le iscrizioni”.

Tenendo conto dei riscontri pervenuti, il servizio sarà attivato da ottobre su quattro plessi: alla Cesare Battisti di Acquate, alla Oberdan di Belledo, alla Fabio Filzi di Bonacina, Alla De Amicis e alla primaria di Santo Stefano. Il costo mensile sarà di 30 euro a figlio (scende a 50 euro per due figli) con una tariffa più alta per i non residenti.

“C’è un bisogno di riconciliazione tra impegni lavorativi e familiari, una questione di cui si parla tanto ma che spesso resta risposta – ha sottolineato l’assessore Durante – vogliamo venire incontro alle esigenze delle famiglie con progetti formativi di livello per i bimbi che li frequenteranno”.

Partecipano a questi percorsi una quindicina di associazioni cittadine e a dare supporto ci saranno anche dei “giovani competenti” come sono stati definiti i ragazzi, dai 18 ai 26 anni, alla prima esperienza lavorativa che saranno selezionati dal bando di Living Land (vedi qui) per entrare in servizio sia nei doposcuola che nelle mense scolastiche, per servizi di assistenza al personale e ai bimbi.