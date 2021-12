Cai di Lecco, scambio di auguri al tradizionale Concerto di Natale

Nell’Auditorium della Camera di Commercio si sono esibiti il Coro Alpino Lecchese e il Coro Grigna

Durante la serata premiati i soci iscritti da 50 e 60 anni

LECCO – Musica e canti per augurarsi buon Natale ed accogliere il nuovo anno che sta per arrivare. E’ andato in scena ieri sera, 17 dicembre, il tradizionale Concerto di Natale promosso dal Cai Sezione di Lecco ‘Riccardo Cassin’. Un appuntamento ripreso dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia di Covid. Teatro del concerto l’Auditorium della Camera di Commercio dove si sono esibiti il Coro Alpino Lecchese e il Coro Grigna.

“E’ stato molto bello ritrovarsi per questo momento – ha commentato il presidente del Cai di Lecco Alberto Pirovano – purtroppo lo scorso anno non avevamo potuto organizzare il concerto per via dell’emergenza sanitaria, quest’anno è stato ancora più bello anche per la presenza dei più giovani”. Giovani che hanno intrattenuto la platea esibendosi in canti con il Coro Grigna.

Durante la serata è stato premiato Dario Missaglia, socio del Cai di Lecco da ben 60 anni e storico istruttore della Scuola di Scialpinismo. Premiati anche dieci soci (di cui sette presenti alla serata) iscritti da 50 anni.

“Come da tradizione – ha concluso Pirovano – il concerto è stata occasione di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza: quest’anno le offerte andranno a Telethon”.

GALLERIA FOTOGRAFICA (si ringrazia Giancarlo Airoldi)