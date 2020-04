Campagna Aiutiamoci: raggiunti e superati i 4 milioni di euro

LECCO – La raccolta fondi promossa dalla Fondazione comunitaria del Lecchese ha raggiunto e superato oggi l’ammontare di 4 milioni di euro. Per l’esattezza la somma raccolta è di 4.001.904 euro (sono compresi 1.089.214 euro di donazioni destinate all’acquisto di dispositivi per le strutture sociosanitarie del territorio e per la popolazione attraverso i Comuni che ne hanno fatto richiesta).

“Una cifra impensabile al momento del lancio dell’iniziativa a favore dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per fronteggiare l’emergenza del coronavirus. Il risultato, peraltro non ancora conclusivo, è il frutto di un concorso corale da parte di cittadini, aziende, associazioni, enti pubblici e privati di ogni natura e vocazione, anche da fuori provincia, da fuori regione e persino da fuori Europa. Ad oggi hanno partecipato ben 8.324 donatori: a tutti loro il nostro sincero ringraziamento”.

“La sollecita messa a disposizione delle risorse e le snelle modalità operative hanno consentito all’Asst di effettuare in tempi rapidi, con la supervisione di un apposito Comitato di Indirizzo, acquisti di attrezzature sanitarie e macchinari: tutto ciò che è stato ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di cura delle persone ricoverate nei due ospedali del territorio – continuano dalla Fondazione -. Inoltre, grazie alle donazioni specificatamente rivolte a questo scopo, si è potuto fornire dispositivi di protezione individuale nelle strutture sociosanitarie e nei servizi territoriali. Ringraziamo di cuore tutti quanti hanno partecipato e parteciperanno a questa straordinaria operazione di solidarietà, nel segno di una mobilitazione comunitaria che conferma la forza e la generosità del nostro territorio”.

La campagna prosegue

Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità: