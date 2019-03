Consegnate le chiavi ai regnanti, al via il Carnevalone

La sfilata in carrozza, quindi in Comune il discorso del Re. Tutti gli appuntamenti della settimana

LECCO – Parcheggi gratis in centro città per una settimana, il ‘Gran Premio Città di Lecco’ e un nuovo lungolago realizzato interamente in lego. Sono alcune dei decreti di Re Resegone, che da oggi – domenica – per una settimana regnerà sulla città insieme a Regina Grigna in occasione del Carnevalone.

La sfilata per il centro

La settimana più pazza dell’anno ha preso il via nel pomeriggio, con la sfilata dei regnanti (Mario Servillo è Re Resegone, Maria Michela Giusto è Regina Grigna) e del Gran Ciambellano (Abele Cendali) per le vie del centro città a bordo di una carrozza regale. I regnanti, accompagnati dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, sono partiti da Piazza XX Settembre per arrivare presso il Palazzo Comunale, dove sindaco di Lecco Virginio Brivio li attendeva insieme agli organizzatori Ltm, gli Alpini di Bonacina e tanti cittadini.

La consegna delle chiavi

Qui è avvenuto il tradizionale passaggio di ‘testimone’ tra il primo cittadino e Re Resegone, ufficializzato con la consegna delle chiavi della città: “Peggio di noi non potranno fare questi regnanti – ha scherzato il sindaco Brivio – quindi auguro a loro un buon lavoro e a tutta la città un buon Carnevale!”.

Il discorso del Re

E’ poi toccato al Re pronunciare il suo discorso di ‘inizio mandato’: “Lecco qualche volta passa dei guai, capitano botte e botti, ma chi non ride e non canta vive solo la metà, quindi ecco il Carnevale, dove ridere fa bene e scaccia il male” ha esordito il regnante, riepilogando poi alcuni dei sui decreti: “I parcheggi blu in centro siano gratuiti per tutti i cittadini, eccetto che per il sindaco, la sua Giunta e i consiglieri comunali, quindi, per rivivere il nostro glorioso passato industriale e riascoltare il rombo dei motori organizzeremo il Gran Premio Città di Lecco, che si correrà in piazza della stazione”. Il Re ha parlato anche di un nuovissimo lungolago: “Sarà realizzato in Lego dagli studenti del Politecnico” e di cucina: “Basta pizzoccheri valtellinesi e cotolette alla milanese, Lecco avrà la sua leccornia: nutria alla brace”. Al termine del discorso tutti i presenti hanno potuto rifocillarsi grazie al rinfresco preparato per l’occasione.

Una settimana ricca di appuntamenti

Con la consegna delle chiavi ai Regnanti si è ufficialmente aperto il Carnevalone di Lecco che per tutta la settimana vedrà Re Resegone, Regina Grigna e il Gran Ciambellano impegnati in diverse attività. Il gran finale è previsto per sabato prossimo, 9 marzo, con la sfilata dei carri e la festa in piazza. QUI tutto il programma del Carnevalone

GALLERIA FOTOGRAFICA