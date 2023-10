Casa don Guanella, una mostra celebra i 90 anni di presenza a Lecco

“Barabitt in festa – 90 anni della Casa don Guanella di Lecco”

Il 5 novembre sarà celebrata una messa in basilica con l’arcivescovo Delpini

LECCO – Casa don Guanella celebra i novant’anni di presenza a Lecco con una mostra e una cerimonia che vedrà la presenza in città di monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Il traguardo raggiunto e il significato della presenza di una comunità educativa che, appunto, in nove decenni ha aiutato e sostenuto ragazzi, in prevalenza minorenni, segnati da traumi e da esperienze di vita anche drammatiche, accompagnandoli verso la loro riabilitazione e la loro rinascita, si concretizza in una mostra allestita da sabato 21 ottobre nella hall di Casa don Guanella, in via Amendola 57 a Lecco.

In una serie di pannelli è racchiuso il lungo quanto fruttuoso cammino della comunità educativa, che ha fatto principalmente del lavoro lo strumento essenziale per dare a tanti giovani e giovanissimi nuova dignità e speranza di inclusione.

“Barabitt in festa – 90 anni della Casa don Guanella di Lecco” la denominazione della mostra, che può essere visitata liberamente tutti i giorni dalle 9 alle 20. Altrettanto significativo l’appuntamento di domenica 5 novembre. Quel giorno Casa don Guanella celebrerà i 90 anni con una messa alle ore 10 nella Basilica cittadina di San Nicolò, presente l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La celebrazione eucaristica sarà accompagnata dai canti del Coro Laudamus di Nerviano e animata dai ragazzi ospiti della comunità educativa e dall’artista e maestro Afran, responsabile del laboratorio attivo presso la comunità educativa di via Amendola.