Ciclopedonale Bione-Rivabella, presto il raddoppio

Intervento da 850 mila euro per realizzare una nuova pista tra il Bione e Piazza delle Nazioni

Approvato il progetto definitivo. L’assessore Sacchi: “Più sicurezza per pedoni e ciclisti”

LECCO – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo al raddoppio della ciclopedonale Bione-Rivabella volto a potenziare l’itinerario frequentato da cittadini e turisti, sia in bici che a piedi. Proprio la crescente fruizione della ciclopedonale ha reso necessario potenziare gli spazi sia per i ciclisti che per i pedoni.

La nuova pista pedonale nascerà nel tratto compreso tra l’area Fitness del Bione e Piazza delle Nazioni e sarà riservata all’uso esclusivo dei ciclisti. L’intervento prevede l’investimento di una somma complessiva pari 850 mila euro finanziato da Regione Lombardia per un importo pari a 810 mila euro.

Come illustrato nel progetto, la nuova pista avrà una sede propria a doppio senso di marcia con una sezione di 3 metri e una lunghezza di circa 1,1 km mentre quella esistente verrà riqualificata mediante il posizionamento di opportuna segnaletica orizzontale e verticale in linea con il Piano Regionale di Mobilità Ciclistica. Lungo il percorso saranno poi posizionati elementi di arredo quali panchine e rastrelliere per bici, bike service e un econtatore ciclopedonale autoalimentato al fine di monitorare i flussi che si aggiungerà ad altri previsti sul territorio, permettendo di confrontare i dai ricevuti dalle diverse stazioni.

Per la realizzazione della nuova pista sarà necessario abbattere alcune piante (cinque o sei) che saranno sostituite con altrettanti esemplari. Per attenuare la percezione del traffico veicolare, a parziale schermatura della viabilità, è previsto anche il posizionamento di arbusti.

Il tracciato andrà così a potenziare l’attuale sistema di collegamento delle aree periferiche con le aree urbane e del centro storico, attraverso un sistema alternato ed ecologico di mobilità dolce, favorendo inoltre l’intermodalità con stazione ferroviaria di Maggianico e il Trasporto Pubblico Locale in P.zza delle Nazioni.

Soddisfatta l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici): “Un ulteriore intervento lungo i 10 km di lungolago – ha commentato – in questo chilometro che va dal Bione a Rivabella abbiamo già realizzato una nuova area per fare attività all’area aperta con attrezzature sportive ed una nuova area gioco lo scorso anno. Aggiungiamo l’esperienza di poter vivere questo tratto, davvero molto frequentato sia nei giorni feriali che festivi dai lecchesi e dai turisti, in modo sicuro garantendo piste diverse per i ciclisti e i pedoni. Ben tre esperienze diverse in un solo km, ponendo attenzione all’area con valenza ambientale e paesaggistica” ha concluso.