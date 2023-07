Continuità e innovazione: ecco i progetti del Rotary Club Lecco

Locatelli ha sottolineato l’importanza di continuare a servire il territorio e collaborare per progetti condivisi

Tra gli obiettivi anche il miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini lombardi.

LECCO – Mercoledì 5 luglio i soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti per assistere all’intervento del neopresidente Francesco Locatelli sui progetti del Rotary Club Lecco per l’anno rotariano 2023-2024

Il neopresidente, dopo aver presentato a tutti i soci i membri del consiglio direttivo, e i presidenti delle commissioni del Rotary Club Lecco durante il suo anno di presidenza, ha sottolineato l’importanza primaria per il club di continuare a servire il territorio e di collaborare con altri club in progetti condivisi. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rapporti collaborativi anche con Rotary club europei, per avere una più ampia visione delle diverse realtà ed attività del Rotary. In questa direzione va la finalizzazione del gemellaggio con il Rotary Club tedesco di Heidenheim-Giengen che, con questo obiettivo, ha già programmato per ottobre una visita con ben 25 soci che visiteranno il nostro territorio.

Locatelli ha inoltre ricordato quanto sia fondamentale, anche durante la sua presidenza, il supporto al Rotaract Club Lecco, associazione promossa dal Rotary International e dedicata a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni che condividono e si impegnano a realizzare gli stessi ideali.

Il presidente è passato poi ad illustrare i programmi che il consiglio porterà avanti in continuità con i precedenti consigli, sottolineando che i progetti non debbono limitarsi alla durata di una presidenza ma debbono essere condivisi e realizzati dai vari presidenti che si susseguono.

Verranno mantenuti i programmi più tradizionali che il Rotary Club Lecco porta avanti da anni, ad esempio lo scambio giovani, dove gli studenti italiani del quarto anno di scuola superiore, sponsorizzati dal Club Rotary vengono accolti da famiglie straniere e frequentano l’anno scolastico in una scuola all’estero, mentre i ragazzi stranieri vengono accolti da famiglie italiane e frequentano l’anno scolastico in Italia; il supporto al “Camp dell’amicizia” che vede coinvolti in prima persona i ragazzi del Rotaract, i quali per una settimana accolgono sul lago ragazzi disabili e i loro accompagnatori; il supporto al Sail Camp del Rotaract. I Camp sono eventi culturali, sportivi e sociali per consentire ai ragazzi stranieri di venire a contatto con la cultura italiana, di conoscere il nostro territorio e imparare nuove attività sportive e molti altri progetti.

Il presidente ha poi sottolineato che è in corso in questi giorni il rinnovo di un protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e il Rotary International (distretti 2041, 2042 e 2050) per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. All’interno di questo protocollo vi è anche l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini lombardi. Il Rotary Club Lecco sta valutando la possibilità di poter contribuire alla realizzazione di questo protocollo di intesa e si impegna a valutare la fattibilità di un progetto, in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, per il miglioramento delle pratiche cliniche utilizzando l’intelligenza artificiale.

Si tratta di un progetto che può essere diviso in sotto-progetti che prevedono:

1) promuovere l’educazione sanitaria dei pazienti

2) facilitare la condivisione di informazioni tra i medici sia del territorio che ospedalieri

3) facilitare la condivisione di informazioni tra medici del territorio e medici ospedalieri, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, per facilitare e ottimizzare il loro lavoro.

Progetti innovativi che, ha evidenziato il presidente, potranno essere iniziati durante la sua presidenza e, se fattibili ed interessanti, portati avanti nelle presidenze successive.

Francesco Locatelli, dopo aver ringraziato i soci per il loro costante impegno nei confronti del club, ha ricordato l’importanza del contributo di ogni singolo membro del club per raggiungere obiettivi di portata sempre più ampia.

Oltre all’unione, al rapporto con altri club e al sostegno ai giovani, è fondamentale che ogni rotariano faccia il suo meglio per creare un club in grado di rispondere alle esigenze del territorio e alle difficoltà della popolazione, arrivando a realizzare progetti concreti e ambiziosi.

Da un lato la continuità nel mantenere i programmi storici, cercando sempre di migliorarli, dall’altra l’aggiornamento del Rotary Club Lecco alle esigenze ed ai nuovi strumenti disponibili, con l’ausilio di nuovi strumenti tecnologici, che debbono essere assolutamente utilizzati in maniera consapevole, si possono infatti raggiungere grandi traguardi.