Cooking4care: le videoricette del benessere dal Cfpa di Casargo

Iniziativa promossa da ATS Brianza in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio

CASARGO – Il progetto “Cooking4care La Cucina del benessere” continua a fare breccia nel territorio di Lecco e Monza, grazie alla fervente collaborazione tra l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS) e vari istituti scolastici locali. Quest’iniziativa, che si propone di diffondere una cultura alimentare sana e consapevole tra i cittadini, ha già suscitato notevole interesse attraverso una serie di eventi mirati.

Uno degli enti coinvolti da ATS in questa importante campagna è il Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo, sempre in prima linea nella promozione di una corretta alimentazione. Il CFPA, insieme ad altre scuole alberghiere del territorio, è stato incaricato di realizzare videoricette, brevi video che guidano passo dopo passo nella preparazione di piatti studiati appositamente dagli studenti e approvati dai professionisti del Servizio di Sorveglianza Nutrizionale di ATS, nonché dai docenti della facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano.

Le videoricette non si limitano alla semplice preparazione delle pietanze, ma evidenziano anche l’origine, le caratteristiche e i benefici delle materie prime utilizzate. La prima delle due videoricette realizzate dagli studenti del CFPA di Casargo è stata recentemente pubblicata online sul canale di ATS Brianza, presentando una deliziosa ricetta: gli spaghetti con barbabietole, liquirizia e porro. In poco più di tre minuti, il video offre una guida dettagliata alla preparazione del piatto, arricchita da una grafica accattivante e riprese di grande impatto.

Mattia Ferraroli, docente di Scienze dell’Alimentazione del CFPA Casargo, ha commentato: “Nel video non ci siamo limitati a mostrare le operazioni necessarie per la preparazione della ricetta, ma abbiamo anche fornito indicazioni nutrizionali, sottolineando il valore nutraceutico di alcuni ingredienti utilizzati”.

Ma il coinvolgimento del CFPA di Casargo non si ferma alle videoricette. Gli studenti sono stati protagonisti di un altro importante evento nell’ambito del progetto Cooking4care: lo Show Cooking tenutosi il 27 novembre 2023 presso l’oratorio di Acquate a Lecco. Durante l’evento, gli studenti, supportati dai loro insegnanti, hanno presentato dal vivo la preparazione degli spaghetti alle barbabietole, riscuotendo un notevole successo.

Il Direttore del CFPA di Casargo, Marco Cimino, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli studenti, ringraziando ATS Brianza e l’Oratorio di Acquate per aver reso possibile l’evento. Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, ente gestore del CFPA di Casargo, ha aggiunto: “È stata un’esperienza gratificante per i nostri studenti, che speriamo possa ripetersi, offrendo loro l’opportunità di condividere non solo il loro percorso formativo, ma anche un progetto di solidarietà sociale”.