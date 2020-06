Coronavirus, 187 nuovi positivi in Lombardia: + 6 a Lecco

Ecco i dati del contagio diffusi oggi, martedì 2 giugno, dalla Regione

Si conferma il trend degli ultimi giorni

MILANO – 187 nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 6 nel Lecchese. Sono questi i dati diffusi oggi, martedì 2 giugno, dalla Regione che portano così a 20.255 i casi attualmente positivi con un decremento di 606 persone. E’ di 89.205 invece il numero complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi. Venendo ai tamponi sono 8.676 quelli effettuati in giornata a fronte di un complessivo di 766.122. Il rapporto con i nuovi casi positivi (187) è del 2,2%. In aumento il numero dei guariti, pari a 781 mentre in calo il numero di pazienti in terapia intensiva (-1) e di quelli ricoverati non in terapia intensiva (-64). 12 le persone morte per un totale di 16.143 decessi.

Ecco invece i casi per provincia:

Milano 23.139 (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano città

Bergamo 13.388 (+14)

Brescia 14.810 (+36)

Como 3.880 (+26)

Cremona 6.464 (+3)

Lecco 2.751 (+6)

Lodi 3.476 (+2)

Mantova 3.365 (+8)

Monza e Brianza 5.528 (+7)

Pavia 5.362 (+23)

Sondrio 1.468 (+4)

Varese 3.632 (+10)

e 1.942 in fase di verifica.