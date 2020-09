Coronavirus: altri sette casi nel lecchese. Gli ultimi dati dalla Lombardia

Sono 388 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia su 23 mila tamponi

Sette contagi registrati in provincia di Lecco

MILANO / LECCO – A fronte di 23.409 tamponi effettuati sono 388 i nuovi positivi riscontrati in Lombardia, di cui 7 in provincia di Lecco. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalla Regione.

Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%. Aumentano guariti e dimessi (+134), e zero contagi a Sondrio.

I DATI REGIONALI

– i tamponi effettuati: 23.409, totale complessivo: 1.694.925

– i nuovi casi positivi: 388 (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 18 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.708 (+134), di cui 1.316 dimessi e 75.392 guariti

– in terapia intensiva: 23 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 245 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.877 (+1)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 184, di cui 112 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 36;

Como: 15;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 21