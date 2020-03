Coronavirus. Anche per Lecco giro di vite. Chiusi cimiteri, sentieri, ciclabile e casette dell’acqua

Le nuove restrizioni sono valide fino al 3 aprile

LECCO – E’ stata firmata dal sindaco di Lecco Virginio Brivio l’ordinanza in vigore da oggi, sabato 21 marzo, fino a al 3 aprile in materia di cimiteri, giochi, casette acqua, piste ciclopedonali e sentieri.

Si tratta di un’ulteriore giro di vite in linea con quanto deciso dal Ministero della Salute che ieri, venerdì, ha emesso una nuova ordinanza.

Il sindaco Brivio ha quindi sottoscritto un’ordinanza con cui ordina la chiusura dei cimiteri cittadini fino al 3 aprile.

1) Cimiteri e attività di servizi cimiteriali

1. I Cimiteri del Comune di Lecco:

I. Cimitero Monumentale, via Parini 29 – viale Turati

II. Cimitero di Laorca, via alla Grigna

III. Cimitero di Castello, via Solferino – via Foscolo – via Ponte Alimasco

IV. Cimitero di Acquate, Via Foscolo

V. Cimitero di Rancio, Via Bonaiti

VI. Cimitero di Maggianico, via Laini

VII. Cimitero di Chiuso, Corso Bergamo

sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020.

2. In tale periodo l’accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e per l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.

3. Per l’estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 (dieci) congiunti nel Cimitero Monumentale e di Castello e di 5 (cinque) negli altri cimiteri, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l’assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.

4. All’interno dei cimiteri comunali è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata diversa da quella di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo d’ordinanza.

5. Le attività disposte con le ordinanze dirigenziali n. 245 del 31 ottobre 2019 (operazioni di

estumulazione ordinaria) e n. 284 del 30 dicembre 2019 (operazioni di esumazione ordinaria con decorrenza dal 21 aprile 2020) sono sospese qualora avviate o non avviate.

2) Giochi

1. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere e consentire esclusivamente le attività consentite dal Dpcm 11 marzo 2020 ed hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto) fino al 3 aprile 2020.

3) Casette acqua e latte

1. I distributori automatici (cd. casette) di acqua e latte presenti sul territorio comunale sono chiusi fino al 3 aprile 2020.

4) Pista ciclo-pedonale, sentieri e percorsi escursionistici

1. E’ vietato fino al 3 aprile 2020:

a) l’accesso alla pista ciclopedonale posta tra LUNGOLARIO PIAVE e CONFINE CON IL COMUNE DI ABBADIA LARIANA,

b) accesso ai sentieri e/o percorsi escursionistici eccetto residenti, frontisti, gestori rifugi e organi di soccorso.