Coronavirus. Da oggi fino a mercoledi: No attività ludica o ricreativa all’aperto

LECCO – Il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza, con misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus.

In aggiunta alle misure già in vigore da oggi, sabato 21 marzo fino a mercoledì 25 marzo, si impone:

1. di svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Chiusi gli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie e stop agli spostamenti verso le seconde case nei giorni festivi. Nei giorni festivi e prefestivi e in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case usate per le vacanze.

Al riguardo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato: Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull’interno territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo week end diventi un’occasione di svago. Alla scadenza – il 25 marzo – del Dpcm siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel”.