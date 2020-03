Coronavirus. Scuole chiuse fino a metà marzo, Fontana: “Decisione giusta”

Scuole chiuse in tutta Italia da domani fino a metà marzo

La decisione del Governo per evitare il diffondersi del Coronavirus

LECCO – Manca solo il decreto ufficiale che sarà pubblicato oggi, ma sembra ormai certa la chiusura delle scuole da domani, giovedì, fino a metà marzo, per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

La decisione, come riportano gli organi di stampa nazionale, è stata presa in mattinata dal Governo e riguarderà non solo le regioni interessate della pandemia ma tutta Italia. Per la Lombardia e il lecchese significa la proroga della sospensione delle attività scolastiche già in vigore dalla scorsa settimana. Una notizia accolta positivamente da Regione Lombardia:

“Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione” commenta il governatore Attilio Fontana.

“Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus