Costa Masnaga. Il Panathlon International Lecco in visita a Villa Beretta

Il Dottor Franco Molteni ha accompagnato i presenti nel mondo della medicina riabilitativa

Villa Beretta di Costa Masnaga è un’eccellenza riabilitativa specialistica

COSTA MASNAGA – Una delegazione del Panathlon International Lecco, guidata dal presidente Andrea Mauri, ha recentemente fatto visita a Villa Beretta, il rinomato centro di riabilitazione specialistica dell’Ospedale Valduce situato a Costa Masnaga. Questo incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per approfondire il legame tra l’organizzazione sportiva e la struttura sanitaria, entrambi impegnati a promuovere il benessere e la qualità della vita.

Il tema dell’incontro è stato il recupero funzionale di atleti e non atleti politraumatizzati. Una struttura d’eccellenza del territorio dedicata alla medicina riabilitativa, branca specialistica della medicina volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone con problematiche derivanti da disabilità determinate da malattie congenite o acquisite.

A fare gli onori di casa, subito dopo la gentile accoglienza di suor Bernardetta Lorenzon, il dottor Franco Molteni direttore dell’Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale. Molteni ha spiegato ai soci panathleti l’importante ruolo della struttura ospedaliera con 100 posti letto e 180 persone che ogni giorno si prodigano, in vari ruoli, per assistere degenti e i malati esterni.

Particolarmente toccante il racconto fatto dal dottor Molteni sulla storia di Matteo Parsani, professore di matematica che vive dal 2017 con una lesione spinale incompleta dopo un incidente stradale, che ha attraversato l’Arabia Saudita in handbike (3.000 km). Impresa monitorata da Molteni che ha seguito per nove mesi la riabilitazione di Matteo.

Interessante anche l’intervento della dottoressa Alessandra Pedrocchi del Politecnico di Milano, sulle tecnologie avanzate con la “Functional Electrical Stimulation” (Fes), un trattamento che prevede l’uso di una lieve stimolazione elettrica indolore su uno o più muscoli per aiutarli a muoversi. Presente in sala anche la dottoressa Elena Guanziroli. Per i presenti è stato un incontro molto interessante oltre alla squisita ospitalità della Fondazione di Villa Beretta.

Sul fronte Panathlon Lecco la famiglia si “allarga” e il presidente ha presentato due nuovi associati: Marco Tarabini, responsabile scientifico dello Human Performance Laboratory del Politecnico e già giocatore di volley e Giovanni Pastorino, imprenditore, che ha praticato atletica, sci e vela.