Covid. 137 ricoverati a Lecco (di cui 10 in terapia intensiva e 6 in c-pap) e 13 a Merate

La situazione dei posti occupati nei due ospedali lecchesi

Al Mandic sono saliti da 9 a 13 i posti covid occupati

LECCO – Sono saliti a 13 nel giro di poco i pazienti covid ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale di Merate. Nelle scorse ore la decisione di ricavare nuovamente alcuni posti covid nel presidio meratese dopo che dal maggio scorso la situazione aveva concesso di “ripulire” tutti i reparti.

L’Asst di Lecco nel pomeriggio di oggi, venerdì, ha comunicato che “a seguito della comparsa di un cluster di positività al Covid-19 nella Medicina del ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate – non riassorbibile immediatamente dalla medicina del Manzoni di Lecco – si è reso necessario convertire 18 posti letto internistici in letti Covid. Non appena la situazione evolverà favorevolmente saranno per primi riconvertiti a Covid free i letti della Medicina di Merate”.

Al momento ci sono 13 pazienti Covid, sui 18 posti disponibili. Per quanto riguarda l’ospedale di Lecco, invece, sono 137 i pazienti Covid positivi ricoverati di cui 10 in terapia intensiva e 6 in c-pap.