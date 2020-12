Covid. 2.335 i nuovi positivi in Lombardia, +118 a Lecco. Calano i ricoverati

I dati della regione di oggi, domenica 13 dicembre

Oltre 25.500 tamponi processati. 144 i decessi

LECCO – Nel giorno in cui la Lombardia è diventata zona gialla, continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-130). Il numero dei tamponi effettuati è 25.523 con 2.335 sono i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 908. A Lecco sono 118 i nuovi positivi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 25.523 totale complessivo: 4.438.316

– i nuovi casi positivi: 2.335 (di cui 151 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 333.503 (+908), di cui 5.224 dimessi e 328.279 guariti

– in terapia intensiva: 714 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.159 (-130)

– i decessi, totale complessivo: 23.810 (+144)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 851 di cui 296 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 325;

Como: 99;

Cremona: 59;

Lecco: 118;

Lodi: 72;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 122;

Pavia: 207;

Sondrio: 79;

Varese: 73.