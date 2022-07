Covid, i dati del 16 luglio: 365 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino di oggi, sabato, relativo all’epidemia da Covid 19

LECCO – Covid: nuovi contagiati nel Lecchese, 11.928 in Lombardia e 89.830 in Italia. E’ il bollettino di oggi, sabato 16 luglio, relativo all’andamento dell’epidemia da Coronavirus.

In Lombardia si registrano 11.928 nuovi positivi con 54.634 tamponi processati per un tasso di positività pari al 21,8%. I decessi sono stati 30 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 42 e quelli nei reparti ordinari 1.506.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 1.186;

Brescia: 1.429

Como: 665;

Cremona: 458;

Lecco: 365;

Lodi: 291;

Mantova: 550;

Milano: 3.647;

Monza e Brianza: 989;

Pavia: 720;

Sondrio: 170;

Varese: 1.118