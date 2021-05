Lecco è ora al primo posto in Lombardia per popolazione vaccinata

Il direttore dell’azienda ospedaliera: “Un ringraziamento a quanti stanno operando per la campagna vaccinale e ai cittadini”

LECCO – L’ASST di Lecco ha effettuato 179.890 vaccinazioni, ad oggi prima azienda sanitaria lombarda per il numero percentuale di prime dosi somministrate alla popolazione (43,73%) della propria provincia (qui l’articolo precedente).

Dall’azienda ospedaliera spiegano che sono stati utilizzati Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna ed Astrazeneca secondo le disponibilità degli approvvigionamenti. Per ogni linea vaccinale (20 quelle attualmente attive nei tre hub di Lecco, Cernusco e Barzio) sono state mediamente effettuate 144 vaccinazioni al giorno.

“Desidero ringraziare la Direzione Sociosanitaria per l’organizzazione che ha messo in atto, tutti i medici, gli infermieri e il personale amministrativo che alla loro già gravosa attività routinaria hanno aggiunto l’attività vaccinale – commenta il direttore generale Paolo Favini – Un ringraziamento anche ai Medici di Medicina Generale resesi disponibili alla collaborazione ed alla loro Cooperativa. Ultimo e non da ultimo la sanità privata e le aziende che hanno dato un contributo rilevante alla realizzazione del piano vaccinale”.

“Un grazie di cuore – prosegue – va da parte di tutti noi anche ai cittadini che ordinatamente hanno atteso il proprio turno, a volte sopportando qualche disagio, accettando sempre i consigli dei medici preposti all’anamnesi in sede vaccinale”.