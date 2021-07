Nel lecchese ormai raggiunta quota 80% di persone vaccinate

Tra gli ottantenni superato il 90% delle vaccinazioni, adesioni sopra l’80% fino ai cinquantenni

LECCO – La campagna vaccinale in provincia di Lecco prosegue e ha raggiunto un traguardo importante: l’80% della popolazione risulta ora vaccinata contro il Covid. Una bella notizia che arriva dopo una ‘cavalcata’ di sette mesi pieni dall’inizio delle vaccinazioni sul territorio, iniziate a gennaio con gli operatori sanitari e gli anziani nelle case di riposo, poi gli over 80 per poi scendere gradualmente di fascia d’età.

Gli ultraottantenni sono la categoria più a rischio e fortunatamente quella più vaccinata nel lecchese (90,29%) seguono con percentuali simili i settantenni (anni 70-79, 89,30%) e poco meno i sessantenni (anni 60-69, 85,32%).

Gradualmente, con l’età scendono anche le percentuali dei vaccinati (anni 50-59 percentuale 80,27%, anni 40-49 percentuale 74,33%, anni 30-39 percentuale 67,51%, anni 20-29 percentuale 68,43%) seppur con valori superiori alla media regionale. Un decremento dovuto in parte ad un minor arco temporale disponibile per vaccinarsi da parte dei più giovani e anche ad un rallentamento della campagna vaccinale dovuto ad una minore disponibilità di vaccini.

Più bassa ma comunque significativa anche la percentuale di vaccinati tra i giovanissimi (anni 12-29, 47,12%) con quasi la metà di loro già vaccinati.

Tra i comuni con la percentuale più alta di vaccinati spiccano Premana (91,44%), Parlasco (90,91%). Nei comuni più grandi, Lecco supera il 79% come Calolzio mentre Merate va oltre l’82%. Percentuali minori si riscontrano invece a Pagnona (69,7%), Colico e Cremeno (entrambi poco sotto il 72%).

Nuove dosi in arrivo, nuovi “slot” di vaccinazione

Nelle ultime settimane, la carenza di dosi vaccinali hanno fatto slittare le nuove prenotazioni a settembre, per riservare le fiale disponibili per effettuare tutti i richiami in programma.

Le ulteriori dosi garantite dal governo alla Lombardia per il periodo luglio-agosto di Pfizer e Moderna (2.332.500 dosi nel periodo tra il 14 luglio e il 14 agosto) hanno consentito alla Regione di aprire ulteriori slot da destinare agli under 60 e agli adolescenti (12-19 anni) in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Proprio oggi, lunedì, a Lecco saranno consegnate dai furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, 1.800 dosi del vaccino Moderna, in collaborazione con l’esercito italiano.

Fino al 31 luglio, gli over 60 possono recarsi al centro vaccinale di Lecco e Cernusco senza prenotazione, saranno vaccinati con Johnson&Johnson che prevede un’unica dose e non necessita quindi di richiamo.

Sul fronte scuola, dal 17 al 21 luglio sono stati resi disponibili 120.000 posti nei Centri vaccinali lombardi per consentire l’accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente. Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell’80%