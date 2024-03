Croce Rossa Lecco: una raccolta alimentare alle ‘Meridiane’ per i bisognosi

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione per le famiglie in difficoltà

L’appuntamento è per sabato 16 marzo 2024 presso il Centro Commerciale “Le Meridiane”

LECCO – La Croce Rossa comitato di Lecco organizza la raccolta alimentare presso il punto vendita Bennet del Centro Commerciale “Le Meridiane” nella giornata di sabato 16 marzo 2024.

I volontari della Croce Rossa di Lecco saranno presenti presso il supermercato dalle ore 8:30 alle ore 17:30. I cittadini potranno contribuire donando: pasta, riso, latte a lunga conservazione, fette biscottate, legumi in scatola, detersivi e prodotti per l’igiene.

“I viveri raccolti integreranno le scorte dei pacchi alimentari che ogni settimana la nostra associazione distribuisce alle famiglie in difficoltà del nostro territorio – commentano i membri del Comitato di Lecco – queste integrazioni sono necessarie e di vitale importanza in quanto nel corso degli ultimi mesi la quantità di prodotti contenuti nei pacchi CE é sensibilmente diminuita”.

Per questo motivo, oltre alla consueta raccolta alimentare, chi vorrà potrà, in qualsiasi giorno della settimana, recarsi presso la sede della Croce Rossa di Lecco (Lecco Viale Rimembranza n. 9) per poter lasciare viveri di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose.

“Aiutaci anche tu ad aiutare, diventa cittadinanza attiva e contribuisci a dare una mano a chi è meno fortunato” concludono così i membri del Comitato di Lecco.