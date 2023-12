Da Lecco in Finlandia: il viaggio in moto alla ricerca di Babbo Natale del biker Mauro Merlino

Un sogno d’infanzia che sta per realizzarsi

Merlino percorrerà quasi 3.500 km per arrivare a Rovaniemi prima di Natale

LECCO – Un sogno, sin da quando era bambino, rimasto nel cassetto per decenni; un viaggio da Lecco alla Finlandia in moto, Mauro Merlino, imprenditore nel mondo dello spettacolo, partirà fra pochi giorni.

“Ho deciso di abbandonare tutto per rincorrere un sogno e ritrovare me stesso – spiega il biker per passione – Lecco è stata una delle ultime città che ho toccato per lavoro, così ho deciso di partire per il mio viaggio in solitaria da qui”.

Lecco- Rovaniemi: la partenza è prevista per il 14 dicembre 2023, dopo più di un anno di preparazione. “Parto alla ricerca di Babbo Natale – spiega Mauro Merlino – un sogno che ho fin da bambino, unito alla passione per la moto, ma la reale motivazione è spinta dalla voglia di avventura e di quel pizzico di follia, abbandonare, le abitudini, le comodità e incontrare italiani in Finlandia. La distanza è abnorme, 3.490 km da percorrere entro Natale”.