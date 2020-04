Da oggi prova della febbre e “aree filtro” all’ingresso di ospedali e ambulatori

Misurazione della temperatura corporea degli utenti delle strutture sanitarie

Istituite “aree filtro” per i pazienti con febbre oltre i 37,5°

LECCO – Come annunciato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), sono state introdotte da oggi, martedì, le nuove disposizioni per l’accesso ad ospedale e sedi territoriali dell’azienda socio sanitaria lecchese: in particolare, all’ingresso di ospedale e ambulatori, sarà misurata la temperatura corporea degli utenti per accertare i casi di febbre.

I pazienti che hanno temperatura corporea inferiore o uguale a 37,5° proseguono il loro percorso come di consueto – spiegano dall’ASST di Lecco – I pazienti che hanno temperatura corporea maggiore di 37,5° sono indirizzati all’area filtro ambulatoriale nei Presidi Ospedalieri o a specifico percorso nei presidi territoriali. Nelle strutture sono state posizionate idonee segnaletiche per la gestione dei flussi, nonché opportuni cartelli informativi“.

La misura è stabilita da una nota di Regione Lombardia dell’ 08/04/2020 che ha come oggetto: “aggiornamento delle indicazioni per i pazienti che necessitano di prestazioni ambulatoriali o di ricovero non procrastinabili”, nella quale è indicato che:

“qualora si intercetti già all’ingresso un paziente sintomatico si raccomanda l’isolamento in una area di attesa dedicata in attesa di visita ed esecuzione del tampone”, che “i pazienti sospetti vanno visitati in un ambulatorio dedicato e devono indossare mascherina chirurgica, se tollerata” e che “se il paziente è paucisintomatico, anche solo con rialzo termico, viene data indicazione per l’autoisolamento a domicilio in attesa dell’esito del tampone e della successiva decisione clinica”.

Per quanto riguarda la misurazione della temperatura al personale sanitario e tecnico -amministrativo, spiegano ancora da ASST, “si proseguirà con le modalità già in vigore”.

A Valmadrera allestita una tenda esterna

La Protezione Civile a Valmadrera ha allestito una struttura, all’esterno dello stabile di via Casnedi, sede degli ambulatori, per offrire riparo alle persone in attesa di accedere alla sala d’aspetto del Centro Prelievi, garantendo al tempo stesso che non si creino assembramenti.